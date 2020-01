Giustizia: Ocf, 'a Messina carenza di spazi e costi, oltre un milione in affitti'

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - Sono "la carenza di spazi e i costi" i problemi maggiori delle strutture giudiziarie della provincia di Messina. E' quanto emerge da uno studio dell'Organismo Congressuale Forense, organo di autogoverno politico dell'Avvocatura, che lancia l'iniziativa di un "Viaggio in Italia" con i suoi delegati, e in stretta collaborazione con i Consigli degli Ordini Forensi, per "denunciare il disagio quotidiano degli operatori della Giustizia".

Oltre a Palazzo Piacentini, la giustizia viene amministrata in varie sedi, alcune private, anche se da circa vent'anni si cerca di razionalizzare ed accorpare gli uffici. "In passato è stata sufficiente una raccolta firme a impedire di unire all'immobile una vicina scuola, mentre è stata bocciata anche l'ipotesi di usufruire di un vicino edificio comunale abbandonato - spiega l'Ocf - Fermo al 2016 è il proposito di utilizzare l'ex ospedale militare. Una telenovela che continua a tutt'oggi e che nel frattempo vede la giustizia messinese soffrire dei mali cronici di sempre". "Venendo esercitata nel frattempo addirittura in locali formalmente inagibili come quelli di via Malvizzi, sede della sezione lavoro del Tribunale e del G.di P. Anche a Messina i costi degli affitti per usufruire di spazi esterni a Palazzo Piacentini ammonta all’esorbitante cifra di oltre un milione di euro annui".