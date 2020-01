Università: UniPa terzo ateneo in Italia per immatricolazioni (2)

(Adnkronos) - “E’ un traguardo straordinario – commenta il rettore dell'Università degli Studi di Palermo Fabrizio Micari – Quest’anno gli iscritti al primo anno hanno superato di gran lunga la quota di 10mila, con una netta crescita rispetto all'anno precedente e di oltre il 30% rispetto a quattro anni fa. Siamo orgogliosi che questo trend di continuo accrescimento sia eccezionale non solo a livello locale, ma anche e soprattutto a livello nazionale: questo dato ci colloca infatti come primi in Sicilia e del Sud, davanti ad importanti atenei del Centro e del Nord Italia".