Prescrizione: ironia Orlando, 'mia riforma addirittura esaltata, commovente'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "È bello quando il tuo lavoro viene, passato un certo tempo, valorizzato ed addirittura esaltato. Senza alcuna strumentalità, poi. Sì, per certi aspetti è commovente". Andrea Orlando ironizza così su twitter in merito agli attuali apprezzamenti della sua riforma della prescrizione, quando era Guardasigilli, da parte dei contrari alla Bonafede, come i renziani di Italia Viva.