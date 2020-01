Sicilia: dipendenti Cas pronti allo sciopero, domani sit in davanti prefettura Messina

Palermo, 16 gen. (Adnkronos) - Dipendenti del Cas scenderanno in piazza domani, venerdì 17 gennaio, a Messina per ottenere "giuste garanzie sul riconoscimento del contratto nazionale di categoria delle autostrade e dei trafori" per i circa 300 dipendenti del Consorzio. I lavoratori, affiancati dalle segreterie dei sindacati della categoria trasporti di Filt Cgil, Fit Cisl, UIltrasporti-Ugl , Sla Cisal e Lata, terranno un sit in, dalle 10 alle 12, sotto il palazzo della prefettura. Sindacati e lavoratori sono pronti allo sciopero e manifesteranno in concomitanza dell’incontro convocato tra le parti dal prefetto e che si terrà nella stessa mattinata.