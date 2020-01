Migranti: Casellati convoca Giunta Regolamento per oggi alle 16

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha convocato per oggi alle 16 la riunione della Giunta del Regolamento. Una seduta chiesta dal centrodestra per valutare se la Giunta delle Immunità possa riunirsi lunedì prossimo, 20 gennaio, nonostante rientri nella settimana di sospensione dei lavori decisa per la campagna elettorale per le elezioni in Emilia Romagna e Calabria. La maggioranza sostiene che l'organismo vada integrato con i rappresentanti dei Gruppi di Italia viva, Autonomie e Misto oggi assenti.