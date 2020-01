Migranti: Rauti (Fdi), 'sì a convocazione Giunta Regolamento Senato'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia "condivide e appoggia" la richiesta della Lega di convocare la Giunta del Regolamento del Senato, per stabilire se la Giunta delle Immunità possa riunirsi lunedì prossimo, 20 gennaio, nonostante la sospensione dei lavori decisa per la campagna elettorale in Emilia Romagna e Calabria. Lo ha annunciato in Aula la vicecapogruppo Isabella Rauti.