Migranti: Lega-Fi, su voto Gregoretti decida Giunta Regolamento**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - La Lega e Forza Italia, per bocca dei capigruppo Massimiliano Romeo e Anna Maria Bernini, hanno chiesto la convocazione della Giunta del Regolamento del Senato per dirimere la questione relativa all'eventuale slittamento del voto della Giunta delle Immunità sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulla vicenda della nave Gregoretti, previsto lunedì prossimo, 20 gennaio, primo giorno della settimana durante la quale è stata decisa la sospensione dei lavori parlamentari per la campagna elettorale in Emilia Romagna e Calabria.