Iv: Nobili, 'poter dire no a Bonafede e Emiliano non ha prezzo'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Costruire Italia Viva non è stata una scelta comoda, ma coraggiosa. Abbiamo lasciato certezze per combattere per le nostre idee. Ma ci siamo presi la libertà di poter dire no al populismo di Emiliano e alla barbarie giuridica di Bonafede. Come in un vecchio spot: non ha prezzo". Lo scrive Luciano Nobili su twitter.