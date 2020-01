Governo: Giorgetti, 'se sconfessato da voto, Conte e Zingaretti ne prendano atto'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Se questo governo in tutte elezioni viene sconfessato da voto popolare, credo che qualcuno debba trarne le conseguenze. Dovrebbe farlo Conte, ma anche il segretario del Pd, Zingaretti". Lo dice Giancarlo Giorgetti (Lega), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. A chi gli chiede se anche il presidente Sergio Mattarella debba fare delle considerazioni, Giorgetti risponde: "No, il Presidente prende atto di ciò che avviene in parlamento, le considerazioni politiche non gli spettano".