Migranti: Lega, 'votare il 20, da venerdì no impegni istituzionali antimafia'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Non c’è nessuna ragione per non votare il 20. I componenti della commissione antimafia in missione a New York da venerdì pomeriggio non hanno alcun impegno istituzionale. Impegni e visite personali non sono inclusi nei compiti della missione. Non c’è dunque alcun impedimento e possono tornare in tempo per la votazione di lunedì”. Lo dicono il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, la senatrice Erika Stefani e gli altri componenti leghisti della giunta per le autorizzazioni.