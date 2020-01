Sicilia: Cisl, 'tavolo tecnico per trasformare Zes in realtà' (2)

(Adnkronos) - "Le Zes sono una grande opportunità per i nostri territori - afferma il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana - la capacità di attrarre imprese con gli incentivi fiscali e normativi, sotto forma di credito di imposta e di semplificazioni amministrative, è una delle chiavi di volta per lo sviluppo ma se non si impronta alla base una strategia che interviene eliminando i gap che, da sempre, condizionano la nostra economia rischiano di restare un’occasione persa come tante".

Da qui l'appello alla Regione affinché "si possa discutere in un tavolo tecnico di come procedere affinché le Zes diventino una realtà, partendo dall’unica vera possibile strategia: quella di dotare tutto l’apparato industriale locale di vantaggi essenziali che permettano successivamente il salto internazionale degli investimenti rivolti ai nostri territori". Per La Piana, "il Mezzogiorno deve diventare uno dei più grandi hub logisitici del Mediterraneo con l’obiettivo di aprire l’Italia agli scambi con le economie emergenti del Medio Oriente e del Nord Africa".