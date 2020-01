Regionali: Pd, 'da Iv regalo a Salvini in Puglia e Calabria'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "L’atteggiamento di Italia Viva in Calabria e in Puglia rischia di essere un regalo alla destra di Salvini e al sovranismo". Lo sottolinea Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd. "Anche solo un voto sottratto alla sfida democratica per contrastare l'avanzata della lega e della destra nel sud è un clamoroso errore".

"Guardiamo con preoccupazioni alla saldatura tra la Lega e il peggiore notabilato meridionale, spesso confinante con aree di pessima politica. Possono esserci posizioni diverse, distinguo, opzioni programmatiche differenti".

"Si discuta e si lavori per costruire una sintesi soddisfacente per tutti. Ma voltarsi dall’altra parte, o addirittura presentare velleitarie candidature alternative, sarebbe un clamoroso errore. Invitiamo gli amici di Italia Viva a ripensarci e a scegliere con nettezza il campo politico dove stare".