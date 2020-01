Prescrizione: Noja (Iv), 'non si arretra su principi giusto processo'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Italia Viva ha tra i suoi valori fondativi il garantismo e non ha cambiato idea: sui principi del giusto processo non si può mai arretrate. Per questo, coerentemente con la posizione annunciata e tenuta in questi mesi, anche oggi, col nostro voto in Commissione giustizia, abbiamo ribadito che la legge Bonafede sulla prescrizione va cambiata”. Lo scrive in un post su Facebook la deputata di Italia Viva, Lisa Noja.

“Su questa, come su tutte le questioni, ItaliaViva tiene sempre un atteggiamento costruttivo. Siamo pronti a valutare tutte le soluzioni che il Ministro vorrà sottoporre alle forze di maggioranza – spiega -. Partendo da un punto per noi irrinunciabile, ossia che il processo potenzialmente senza fine non può avere spazio nel nostro ordinamento. Avevamo capito che in questa battaglia il Pd e Leu sarebbero stati al nostro fianco con convinzione. Rammarica davvero constatare come, invece, abbiano scelto di allinearsi al M5S, con buona pace dei principi di civiltà giuridica cui si ispira la nostra Carta costituzionale”, conclude.