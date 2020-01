Sicilia: Marano (M5S), 'da Regione campagna sessista, governo si scusi'

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - "C'è da restare increduli. Un messaggio ‘istituzionale’ così sessista e pieno dei peggiori stereotipi era difficile da concepire. Un tema così delicato, e che merita la massima attenzione da parte delle istituzioni, è stato svilito con una propaganda retorica e macchiettistica. Spiace che i soldi dei siciliani vengano usati per realizzare questo tipo di comunicazione che di istituzionale non ha nulla". Così la deputata del M5S all'Ars Josè Marano commenta la campagna pubblicitaria dell'assessorato regionale alla Salute, apparsa e poi ritirata sul sito istituzionale Costruire Salute, contro l'abuso di alcool tra le donne.

"Finché si continuerà a far riferimento alle donne in questi termini sarà difficile combattere la violenza di genere - aggiunge - Anche il tono di altre campagne dell'assessorato di Razza non è il massimo dell'eleganza, giocando continuamente con ammiccamenti di natura sessuale. La violenza di genere non è solo quella che viene perpetrata con la violenza fisica, ma è anche quella che viene perpetrata quando si rappresenta il corpo della donna in simili maniere. Il governo regionale si deve scusare con le donne siciliane, non basta soltanto il ritiro di quella immagine degradante".