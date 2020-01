Smog: M5S, 'lunedì Costa vedrà assessore Lombardia Cattaneo'

Milano, 15 gen. (Adnkronos) - Lunedì prossimo il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, vedrà lunedì prossimo l’assessore regionale Raffaele Cattaneo per l'emergenza smog in Lombardia. Lo annuncia il consigliere regionale del M5S Lombardia Massimo De Rosa. "La settimana scorsa ho presentato al ministro i dati legati all’emergenza inquinamento che continua a soffocare Milano e la Lombardia. Il ministro ha immediatamente risposto. Lunedì prossimo sarà a Milano per incontrare l’assessore regionale Raffaele Cattaneo, per definire con quale strategia affrontare la situazione", spiega in una nota.

A Milano, da otto giorni consecutivi si registrano valori medi di Pm10 sopra i limiti. "È passata meno di una settimana fra la richiesta di un tavolo istituzionale, per affrontare l’emergenza smog in Lombardia e la sua attuazione. Questo credo sia significativo di quanto la problematica sia al centro dell’azione del governo e dell’agenda politica del M5S". La speranza, continue, "è quella di trovare da parte delle istituzioni lombarde e dell’assessore Cattaneo, la medesima efficienza e la stessa volontà di introdurre azioni concrete per fronteggiare l’immediata emergenza e risolvere il problema nel medio-lungo periodo".

Finora, "il ministero dell’Ambiente ha messo a disposizione 850 milioni di euro per incentivare misure atte a combattere l’inquinamento".