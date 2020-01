Prescrizione: Pd a Iv, 'non andremo ami a rimorchio di Salvini'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Noi siamo stupiti di due cose. La prima è l'atteggiamento di Italia Viva. Noi siamo andati a rimorchio della coerenza e del fatto che per la prima volta c’è occasione in Parlamento di discutere e arrivare a tempi certi dei processo. Noi non siamo mai andati a rimorchio di Salvini, la nostra è una scelta di campo e su questo siamo coerenti". Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd, replica così a Italia Viva che accusa i dem di essere andati "al rimorchio" dei 5 Stelle sulla prescrizione.

"Respingiamo ogni maldestra accusa, che in questa caso è venuta da IV che oggi ha tenuto in commissione atteggiamento ambiguo", aggiunge. "La seconda cosa, e qui siamo meno stupiti, è l'atteggiamento di alcune forze di opposizione le quali strumentalmente hanno confermato di voler usare la giustizia per propri interessi di partito".