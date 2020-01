Starbucks: Gugsto.it, in 2020 sbarcherà a Roma, intorno all'estate

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Il 2020 è l’anno buono per lo sbarco di Starbucks a Roma2. A darne notizia è il sito Gugsto.it. L’opening, inizialmente previsto per lo scorso autunno, scrive, "ha subito uno slittamento causa burocrazia, che nella Capitale rende la vita alle imprese più difficile che altrove. Ma ora è scattato il conto alla rovescia". L'apertura potrebbe avvenire a cavallo dell’estate.

Un mese fa Percassi, il licenziatario che sviluppa e gestisce le caffetterie in Italia, "ha avviato la selezione per uno Store Manager e un Assistant Store Manager. La ricerca è aperta anche sul sito di Starbucks Italia nella sezione 'Lavora con noi'. Una volta individuati, i due futuri responsabili della caffetteria romana inizieranno una formazione di almeno quattro mesi negli stores di Milano e in aula, a seconda delle necessità".

Il primo Starbucks 'Core' di Roma, il format di caffetteria tradizionale, aprirà nei locali della ex libreria Maraldi. Si tratta di un immobile con ben undici vetrine su Viale dei Bastioni di Michelangelo, adiacente al Vaticano e a due passi dai Musei Vaticani.