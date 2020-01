Prescrizione: Costa, 'mia pdl in aula il 27 gennaio'

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - La proposta di legge di Enrico Costa sulla prescrizione, nonostante lo stop oggi in commissione Giustizia con il via libera all'emendamento soppressivo M5S, andrà comunque all'esame dell'aula della Camera il 27 gennaio come ha stabilito oggi la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Lo ha spiegato lo stesso Costa al termine della riunione della commissione Giustizia. Il provvedimento andrà in aula in quota opposizioni e con il parere negativo della commissione.