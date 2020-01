M.O.: Conte, 'intensificare sforzi per tornare alla normalità'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "L’ondata di tensioni in Medio Oriente è una forte preoccupazione comune. Abbiamo condiviso l’opportunità di intensificare gli sforzi politici e diplomatici per riportare la situazione alla normalità e ristabilire la sicurezza nell’area. Occorre scongiurare che le tensioni in atto impattino sulla fragile stabilità dell’intera regione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte.

Il presidente del Consiglio ha inoltre spiegato che è in atto un "coordinamento con i partner europei" per capire quale sia" il contributo che l’Unione può dare per recuperare la stabilità regionale. Solo azioni coordinate e coerenti possono portare a risultati concreti e positivi in un contesto così complesso", ha rimarcato il premier.