Mafia: ordinanza, 'truffe all'Ue nuova strategia Cosa nostra'

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - "Le truffe all'Unione Europea sono la nuova strategia della mafia di Tortorici, non sono le estorsioni". E' quanto scrive il gip nell'ordinanza dei 94 arresti di Messina. Una strategia "della nuova mafia di Tortorici - scrive il gip - non estorsioni di base ma truffe sistematiche ai danni dell'Unione europea, in realtà dello Stato e sempre con il risultato di usare e dominare il territorio, o fisicamente o virtualmente".