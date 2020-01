Mafia: Rizzo (M5S), 'blitz Messina colpo al cuore a sistema mafioso'

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione e una immensa gratitudine nei confronti della magistratura di Messina, dei Carabinieri e della Guardia di finanza per il colpo inferto al sistema mafioso con l'operazione Nebrodi". Lo afferma Gianluca Rizzo, presidente della commissione Difesa della Camera dei deputati.

"Si tratta - aggiunge - di un vero e proprio colpo al cuore di un sistema criminale che, sottraendo i fondi europei per lo sviluppo della nostra regione, lucra sulla pelle del futuro delle nuove generazioni, costrette sempre di più a lasciare l'isola per assenza di lavoro. La lotta alla mafia deve continuare senza quartiere e deve essere pieno il sostegno delle istituzioni e della cittadinanza alle forze dell'ordine in questo sforzo per liberare le nostre terre da questa inaccettabile servitù".