Mafia: arresti Messina, Prefettura sospende sindaco Tortorici arrestato

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - La Prefettura di Messina ha sospeso dal suo incarico il sindaco di Tortorici (Messina), Emanuele Galati Sardo, arrestato all'alba di oggi per concorso esterno in associazione mafiosa nell'ambito della maxi operazione che ha portato in manette 94 persone.La sospensione è stata "accertata a seguito della comunicazione alla Prefettura dell'ordinanza del gip del Tribunale di Messina che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari".