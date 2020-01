Palermo: sfruttava i propri autisti evadendo le imposte

Palermo, 15 gen. (Adnkronos) - I finanzieri della Tenenza di Carini (Palermo) a conclusione di una verifica fiscale svolta nei confronti di una ditta individuale, attiva nel settore del trasporto di merci su strada ed operante sull’intero territorio siciliano in via esclusiva per una nota catena di vendita di elettrodomestici e prodotti di elettronica, hanno "rilevato la sistematica sottrazione di materia imponibile e l’utilizzo di manodopera in nero ed irregolare". In particolare, l’impresa, facente capo a V.C., ad ogni consegna delle merci ai vari clienti avrebbe dovuto emettere una ricevuta fiscale; tuttavia nella quasi totalità dei casi ciò non avveniva, consentendo all’imprenditore di occultare ricavi, nel corso degli ultimi quattro anni, per più di 1 milione di euro con il conseguente mancato pagamento delle relative imposte per circa 700 mila euro tra I.R.Pe.F, IVA ed IRAP.

Inoltre, al fine di controllare il rispetto della normativa sul lavoro, i militari hanno proceduto ad acquisire informazioni da parte di tutti i lavoratori in forza all’impresa. È stata operata la corrispondenza tra le dichiarazioni assunte e il Libro Unico del Lavoro. "Tale procedura ha evidenziato l’impiego di 4 dipendenti in “nero” senza alcuna formalizzazione del rapporto lavorativo nonché l’impiego di 45 dipendenti in modo irregolare, poiché assunti con contratto part time orizzontale ma, di fatto, impiegati in modalità full time. In particolare, questi ultimi effettuavano settimanalmente 70 ore di lavoro, 50 ore in più rispetto alle 20 ore settimanali previste nei loro contratti".