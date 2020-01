Festival: domenica alla Triennale di Milano la Festa della Filosofia (2)

(Adnkronos) - Tra gli altri ospiti e relatori, Raffaele Alberto Ventura con Simone Grillo di Banca Etica e Daniele Di Fausto di eFM; Franco Bolelli; Simone Ragazzoni, che leggerà Platone abbinando al testo del filosofo esercizi fisici e mentali; Leonardo Caffo, Laura Campanello, Elena Battaglini, Danilo Simoni e Pietro del Soldà.

Riportare la filosofia in piazza, raccontare in chiave pop sarà l’intento di Tommaso Ariemma, Cesare Catà, Simone Regazzoni, Ilaria Gaspari e Lucrezia Ercoli, direttrice artistica di “Popsophia”. Una discesa verticale nel mondo delle serie TV con Marina Pierri, Tommaso Ariemma, Florencia Di Stefano. Con Irene Facheris e Barbascura X si discute di come portare avanti in modo paritario e accessibile le tematiche scientifiche.