Sanità: nuovi laboratori di Cardiologia al Giglio di Cefalù

Palermo, 14 gen. (Adnkronos) - Laboratori di Emodinamica e Elettrofisiologia cardiaca rinnovati e dotati delle più innovative tecnologie all'ospedale Giglio di Cefalù, nel palermitano. I due 'nuovi' lavoratori, realizzati con un investimento di 1,5 milioni di risorse della Fondazione, sono stati inaugurati questa mattina alla presenza, fra gli altri, del presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, degli assessori regionali Roberto Lagalla, Toto Cordaro e Bernadette Grasso, e del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina.

"Il Giglio di Cefalù è una perla ospedaliera che lavora con grande impegno sulla qualità, con un altissimo spessore del personale sanitario e non -ha detto Musumeci- La Regione guarda con grande attenzione a questa struttura. Stiamo lavorando per consentire alla sanità siciliana in genere diventare competitiva con le altre regioni del centro nord e siamo già sulla buona strada".