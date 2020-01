Lombardia: Pd e Italia Viva contro rinnovo affidamento di 10 anni a Trenord

Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Le opposizioni in consiglio regionale sono contro l'intenzione della giunta della Regione Lombardia di rinnovare il contratto di affidamento del servizio ferroviario a Trenord per altri dieci anni.

“L’assessore Terzi ha chiarito che la Regione non ha deciso che cosa fare al termine del contratto con Trenord ma che l’unica ipotesi su cui sta lavorando è il rinnovo per, addirittura, dieci anni. Nessuna riflessione da parte dell’assessore sullo stato delle cose, nessuna spiegazione di questa volontà di blindare il servizio ferroviario per un tempo così lungo e nessuna volontà di ragionare su cosa chiedere a chi gestirà i treni a partire dal 2021. La Regione, sul trasporto ferroviario, continua a brancolare nel buio", afferma il capogruppo del Pd in Regione, Fabio Pizzul, dopo la risposta dell’assessore regionale ai trasporti, Claudia Terzi, a un’interrogazione del Pd sulla delibera di giunta di fine dicembre che mette le basi per il rinnovo dell’affidamento diretto a Trenord fino al 2030.