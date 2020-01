Industria 4.0: Buffagni, 'stanziati 7 mld ma incentivare risultati'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il Governo "sul triennio ha stanziato ancora 7 miliardi di euro" per la digitalizzazione e l’innovazione delle imprese italiane, per l’Industria 4.0, ed "è tantissimo, ma rispetto ai risultai portati conviene incentivare i risultati". A rilevarlo è stato il viceministro dello Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, parlando alla presentazione dell’Osservatorio sull’impatto delle tecnologie nelle imprese, dedicato al business 4.0, di Core e Sole 24 Ore. "I 3 punti e mezzo dell’Ires non hanno portato i risultati aspettati" ha osservato ancora Buffagni.