Libia: Conte, 'importante che ci sia cessate il fuoco sostanziale' (2)

(Adnkronos) - Sulla decisione del comandante Khalifa Haftar di lasciare Mosca senza apporre la firma al cessate il fuoco, "gli egiziani - risponde ai cronisti il presidente del Consiglio dopo l'incontro con al Sisi - sono pienamente coinvolti, aggiornati e informati, così come lo siamo stati noi sull'andamento degli incontri a Mosca. A un certo punto, quando si vuole un cessate il fuoco con talune condizioni, ciascuna parte detta delle condizioni e si va in una posizione di stallo. L'importante, a questo stadio, è un cessate il fuoco sostanziale piuttosto che fermarsi e ritardare i tempi della conferenza di Berlino. L'importante - ribadisce Conte - è che ci sia un cessate il fuoco sostanziale per affrontare questo processo politico".