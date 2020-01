M5S: Renzi, 'parabola 5 stelle è finita'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Un consiglio a Di Maio? Non credo di dovergli dare consigli e soprattuto non credo li accetterebbe da me... Comunque è chiaro che il Moviemnto 5 Stelle ha finito la sua parabola". Lo dice Matteo Renzi a L'Aria che Tira su La7. "Io credo -continua- che paghino una doppia morale. Ora c'è questa polemica su Azzolina. Quando tocca agli altri, li massacrano. Quando tocca a loro, fanno finta di niente".

"Di Maio, Di Battista, Paragone vogliono discutere? Facciano loro. L'importante è rilanciare sulle questioni economiche, abbassare le tasse per davvero, non per finta", conclude.