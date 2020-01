Titoli Stato: collocati Btp per 6,75 mld

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Collocati i Btp a 3, 7 e 20 anni per 6,75 miliardi di euro. Per quanto riguarda i Btp a tre anni (scadenza 15-01-2023) il rapporto di copertura è stato dell'1,40 mentre il rendimento è sceso allo 0,18%. L'importo assegnato è stato di 3 miliardi a fronte dei 4.211.500.00 euro richiesti. Per quanto riguarda i Btp a 7 anni (scadenza 15-01-2027) il rapporto di copertura è stato dell'1,47 mentre il rendimento è in crescita allo 0,94%. L'importo assegnato è stato di 2,5 miliardi contro 3,68 mld richiesti. Per il Btp a 20 anni (scadenza 01-03-2040) il rapporto di copertura è stato dell'1,49 mentre il rendimento è pari al 2,14%. L'importo assegnato è stato di 1,25 miliardi di euro a fronte di una richiesta di 1,85 mld.