Rai: Anzaldi (Iv), 'Tg2 come Cinegiornale su Salvini, se ne occupi Cda'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Al Tg2 toni da Cinegiornale Luce per Salvini in campagna elettorale in Emilia Romagna: il leader della Lega che 'corre' per tutta la Regione, acclamato 'tra la gente' anche se si tratta di poche decine di persone, manda 'a casa' i leader della maggioranza. Nessuna nuova notizia in relazione ai temi del giorno. Questa è informazione da servizio pubblico? Perché il cda non si occupa di questo?". Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, che pubblica un video del servizio andato in onda ieri sera alle 20.30 al Tg2.

"La Rai rischia una multa da oltre 70 milioni di euro dell’Agcom - prosegue Anzaldi - proprio per la propaganda andata in onda al Tg2 nei mesi scorsi: come fa l’azienda a non occuparsi di questa situazione grave e imbarazzante? E l’Agcom che aspetta a concludere l’istruttoria e sanzionare? Da settimane il tenore dei servizi del Tg2 su Salvini in campagna elettorale in Emilia è assai più vicino al canone della propaganda che a quello dell’informazione: così non si rischia di falsare la competizione?".