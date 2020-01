Pop Bari: Bankitalia, tra 2015-18 in default 1 mld crediti, 27% attribuibile a Tercas e Caripe

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Nel quadriennio 2015-2018 il tasso di deterioramento dei crediti in bonis in essere alla fine del 2014 (cioè poco dopo il perfezionamento dell’acquisizione) è stato pari al 15,6% per le posizioni originate da Tercas e Caripe, contro 21,3% per quelle precedentemente nel portafoglio della Bari. Nel complesso, nel quadriennio anzidetto sono stati classificati in default dal gruppo Banca Popolare di Bari circa 1 miliardo di crediti, di cui solo il 27% è attribuibile a posizioni acquisite da Tercas e Caripe". Così la Banca d'Italia in una nota rispondendo alla domanda se è vero che il forte deterioramento della qualità del credito della Banca Popolare di Bari e in definitiva la sua crisi è dovuto all’acquisizione di Banca Tercas.

Nel corso del 2014 l’npl ratio lordo della Bbp, sottolinea la Banca d'Italia, "registrò un aumento di 7 punti percentuali (dal 14,8 al 21,8 per cento); circa i due terzi di tale incremento erano da attribuire all’acquisizione della Tercas. I crediti deteriorati ereditati da quest’ultima, tuttavia, erano stati già ampiamente svalutati dagli amministratori straordinari: il loro tasso di copertura era pari al 51%, valore superiore sia a quello della Bpb (42%) sia alla media registrata quell’anno dal sistema bancario italiano (44%). Il ratio al netto delle rettifiche aumentò di 3,3 punti (dal 9,5 al 13,1%) e l’incremento era da attribuire solo per metà agli effetti dell’acquisizione".

Inoltre il 70% degli Npl di Tercas, sottolinea Banca d'Italia, "era assistito da garanzia reale, a fronte del 37% della Bpb e del 49%della media del sistema; ciò si è tradotto, negli anni successivi all’acquisizione, in tassi di recupero strutturalmente più elevati per le posizioni in sofferenza ereditate dalla Tercas (38%), rispetto a quelle originate dalla capogruppo (29%)".