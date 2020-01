Smog: in Lombardia ancora sopra limiti, tornano restrizioni a Monza e Cremona

Milano, 13 gen. (Adnkronos) - Non si allenta la morsa dello smog in Lombardia. A Milano livelli sopra i limiti di Pm10 si sono registrati anche ieri, raggiungendo i sette giorni consecutivi, ma l'inquinamento dell'aria nel capoluogo è forte da almeno sedici giorni, con un solo giorno di tregua. Da domani, tornano a Monza e Cremona le restrizioni al traffico per i Diesel fino a euro 4 e le altre misure temporanee di primo livello sul riscaldamento domestico e sull'agricoltura. Le previsioni meteo dell'Arpa sono favorevoli anche nei prossimi giorni all'accumulo degli inquinanti