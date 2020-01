Libia: Conte, 'ad Haftar espresso costernazione per attacco a Tripoli'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Al generale Haftar ho espresso tutta la mia costernazione per l'attacco del 4 gennaio scorso a Tripoli all'accademia militare. Posso garantire che l'Italia continuerà a lavorare in modo convinto e determinato a sostegno del popolo libico, per offrire tutte le garanzie per un futuro di pace, stabilità e benessere". Lo dice il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta con il presidente libico, Fayez al Sarraj, a Palazzo Chigi.