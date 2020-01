Libia: Conte, 'Italia tesse tela per soluzione pacifica'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Nei prossimi giorni avremo un'agenda internazionale fitta. Lunedì sarò in Turchia, martedì in Egitto ma sono già programmati anche una serie di colloqui telefonici con diversi leader di governo e presidente di paesi che hanno un coinvolgimento nello scenario libico", un'impegno da parte dell'Italia "per tessere la tela che deve portarci a una soluzione pacifica".