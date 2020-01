Pd: Corallo, 'da Zingaretti visione 'privatistica' del partito' (2)

(Adnkronos) - "Quindi anche qui cosa vogliano gli iscritti del Partito non conta. (...) Il problema è che in nessun partito l'iscritto conta qualcosa e la politica è di fatto un giochino tutto interno alle classi dirigenti mentre tutti i cittadini e gli iscritti ai partiti, come in un grande reality show, guardano da fuori e simpatizzando per questo o quello e sperando, un giorno, di poter entrare nella 'casa'".