Pd: Zingaretti gioca d'anticipo, dopo regionali 'sciolgo partito e cambio tutto'/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Anche Beppe Sala interviene, tra i tanti, nel dibattito. Dice il sindaco di Milano: "Non è detto che tutte le anime che Nicola evoca siano disponibili ad entrare nel Pd per come lo vedono oggi, in una realtà diversa magari lo sarebbero. (...) Nessuna operazione di facciata, non credo che sia molto saggio chiedere alle Sardine di avere un ruolo nella futura sinistra relegandoli a un ruolo minoritario. C’è bisogno di avere coraggio, credo che se Nicola avrà questo coraggio farà una cosa buona e io a prescindere una mano la darò".

Pure la minoranza di Base Riformista concorda con l'esigenza di un congresso. Mettendo qualche paletto: che si faccia dopo le regionali a giugno, che sia un congresso 'vero' con candidature e che si mantenga il profilo riformista del Pd. "Bene l’impegno per un nuovo congresso, che sia ovviamente un Congresso vero da tenersi dopo la conclusione a giugno della tornata di elezioni amministrative", dice in una nota il portavoce Andrea Romano. "Base Riformista ci sarà, con la forza delle sue proposte e la determinazione di fare del Pd la casa di tutti i riformisti italiani: un partito dal profilo riformista che non si illuda di tornare ad un passato che non tornerà”.

Un accenno forse alla eventualità che il "partito nuovo" di Zingaretti potrebbe avere un profilo più spostato a sinistra, per così dire. Parlando con Repubblica, il segretario Pd non fa cenno ai fuoriusciti di Leu. Ma dagli ex-dem la proposta viene giudicata positiva. "Il segretario del Pd Zingaretti -commenta Federico Fornaro- indica la strada giusta, quella dell'unita' e di una nuova sinistra alternativa alla cultura della destra sovranista e populista. Si apre quindi una fase nuova che deve vedere protagonisti tutti quelli che credono nella ricostruzione di una sinistra popolare".