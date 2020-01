Pd: ironia Salvini, 'Zingaretti lo scioglie? come faremo senza?'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Zingaretti ha detto che scioglie il Pd? Ah è la buona notizia della giornata... Come farà l'Italia senza il Pd?". Matteo Salvini ironizza così in una diretta Fb da San Patrignano sulle parole di Nicola Zingaretti. "In Emilia Romagna e in Calabria c'è la possibilità di mandarli a casa e tornare ad occuparsi di prodotti italiani da difendere" e per "mandare a casa un governo che ne sta combinando di tutti i colori".