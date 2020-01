Pd: Ferrante lancia candidatura a segretario Sicilia, 'mai più sistemi conservativi' (2)

(Adnkronos) - Infrastrutture, lavoro, istruzione, ambiente e lotta alle disuguaglianze, sono i punti fermi di un progetto "che può rivelarsi vincente in vista delle prossime elezioni regionali attraverso un nuovo modello di coalizione che guardi alle forze innovative che stanno nascendo e che possa andare oltre il perimetro del centrosinistra per come lo conosciamo". Il Pd, aggiunge Ferrante, deve diventare "un'alternativa credibile per rispedire a casa queste destre pericolose e incapaci che stanno devastando la Sicilia" afferma il candidato alla segreteria.

E sugli eventuali altri contendenti alla carica di segretario dem della Sicilia afferma: "Non sarà un congresso tra singoli ma tra visioni. Oggi il segretario Zingaretti ha lanciato l’idea di un partito nuovo, che sia fondato sulle persone e non sulla politica organizzata. Questa è anche la visione che presenteremo ai nostri iscritti. Auspichiamo che anche gli altri candidati presentino questo modello innovativo e mai più sistemi conservativi tipici della politica strutturata".