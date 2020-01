M5S: G. Grillo, 'Di Maio? basta 'insufflatori' anonimi, basta giochetti' (2)

(Adnkronos) - "Ieri il Fatto Quotidiano apre in prima pagina con questa presunta intenzione di Di Maio di dimettersi. Come al solito -scrive Grillo- si parla di fonti ma non si sa quali siano. E qui faccio un inciso. Trovo disdicevole questa modalità di portare avanti le proprie strategie politiche. Chi vuole dichiarare qualcosa a un giornalista abbia il coraggio di palesarsi. Qui non si tratta di nascondere la propria identità perché si corrono rischi per la propria vita o per motivi altrettanto gravi. Qui chi nasconde la propria identità lo fa per miserevoli giochi di potere o nella più meschina delle ipotesi per dare informazioni 'preziose' e quindi acquisire un credito per averle a propria volta. Del resto in politica si sa che le informazioni contano almeno quanto le relazioni".

"Ma torniamo a noi. Dopo quell’articolo è ovvio che vi siano state delle reazioni. Prima la smentita dello staff di Di Maio e poi la difesa dei suoi cosiddetti 'fedelissimi'. Ovviamente la valanga non si poteva fermare lì e anche stamattina siamo stati deliziati da innumerevoli retroscena che già ci danno anche i nomi dei successori. E anche qui la domanda è sempre quella: chi insuffla la stampa e perché?"

"Siamo passati dalla diretta streaming delle assemblee (che certo era un’esasperazione del concetto di trasparenza) al più meschino, vile, opaco gioco di potere che si possa immaginare? Ma è possibile che non vi possa essere una via di mezzo, che non si possa usare il buon senso? Avevamo finalmente una buona notizia. Gli Stati Generali. Per la prima volta un luogo dove poter esercitare (almeno si spera) in modo ordinato e composto un momento di vero confronto, ampio partecipato e invece qualcuno deve per forza avvelenare il pozzo con queste 'rivelazioni' senza padroni".