Sicilia: bilancio Polfer 2019, 37 persone scomparse ritrovate e 9200 kg rame recuperati (2)

(Adnkronos) - Un lavoro che ha portato alla diminuzione del 25% delle denunce raccolte per furto di rame. Numerosi anche i controlli per garantire il trasporto di merci pericolose sui carri ferroviari: la Polfer ha elevato sanzioni amministrative per 6500 euro.

Nell'anno appena concluso sono stati svolti 1042 servizi antiborseggio in abiti civili e 280 attività di controllo su strada che hanno permesso di verificare 1158 veicoli. In crescita anche l’attività di prevenzione dagli incidenti ferroviari con il progetto 'Train…to be cool' che la polizia ferroviaria porta nelle scuole siciliane: nel 2019 sono stati raggiunti 13.023 studenti tra eventi nelle scuole (8403 ragazzi) e nelle piazze (4620).