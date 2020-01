Messina: spaccio di droga in centro, arrestato pusher

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. È questo il reato contestato a Samuele Russo, 28 anni, messinese, arrestato ieri dalla polizia. Ad attirare l’attenzione di una pattuglia, impegnata nel servizio di controllo del territorio, è stato l’atteggiamento di una giovane coppia in attesa sotto uno stabile del centro di Messina e che, alla vista della volante, si è subito allontanata.

I due sono stati fermati e hanno detto di essere in attesa di un loro amico che abitava nel palazzo: Samuele Russo. Gli agenti hanno così deciso di controllare l'appartamento hanno trovato, nascosti in camera da letto, circa 40 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, un cucchiaino sporco verosimilmente di cocaina, una bustina in cellophane contenente tracce di MDMA, 400 euro in contanti e un involucro pieno di capsule mediche vuote. Russo è stato arrestato.