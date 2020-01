Pd: Morassut, 'radicale cambiamento, bene Zingaretti' (2)

(Adnkronos) - "Dovremmo partire da un ‘Documento fondamentale’ - spiega ancora Morassut - e poi farlo viaggiare in mille assemblee, in mille incontri popolari da svolgere non solo nei nostri circoli ma dove si lavora, si studia, si produce e si scambia, nei luoghi della vita sociale. La partecipazione deve essere aperta a tutti coloro che dichiarano di condividere l’arco valorale del Documento e vogliono contribuire ad arricchirlo. Questa platea sarà la base associativa aperta del nuovo soggetto politico dei Democratici. Questa è quella Costituente dei Democratici che da oltre tre anni non mi stanco di evocare. Spero davvero, leggendo l’intervista di oggi di Nicola Zingaretti, che questo nuovo inizio sia vicino. Ce n’è bisogno”, conclude.