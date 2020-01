Dazi: De Carlo (Fdi), 'allarme per vini italiani'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il silenzio istituzionale sui dazi americani che probabilmente si abbatteranno sui vini italiani è assordante e imbarazzante. Rischia di essere un dramma per l'economia vitivinicola italiana, e veneta in particolare”. Lo dichiara Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia e segretario della commissione Agricoltura della Camera.

“Da lunedì - aggiunge De Carlo - per colpa del “caso Airbus” tra USA, Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, rischiano di abbattersi sui nostri vini dazi fino al 100% del valore delle bottiglie. Vuol dire chiudere le porte e i mercati a una eccellenza italiana, l'eccellenza di un Paese che non dovrebbe nemmeno essere coinvolto in questa discussione”.

“Lo scorso ottobre – conclude il deputato di FDI - avevo già lanciato un appello al Governo affinchè dimostrasse di avere un minimo di orgoglio ma nulla è stato fatto e, anzi, il silenzio è calato sulla questione, che ora è pronta ad abbattersi come una furia sui nostri produttori. Non resta che sperare nell'incontro di martedì tra gli operatori economici statunitensi e il Commissario europeo al commercio, Phil Hogan. Nel frattempo, chiedo che il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, venga subito in aula a riferire su quanto fatto e sui possibili scenari”.