M5S: Fede, 'Di Maio nostro centravanti'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sparare contro Di Maio sembra essere diventato lo sport preferito di troppe persone negli ultimi giorni. Molte delle quali "sparano" senza neanche metterci la faccia. Le ricostruzioni assurde dei giornali sulle dinamiche del M5s, poi, rendono ancora più carnevalesco il tutto". Lo dice Giorgio Fede, senatore M5s.

"A questi signori andrebbe ricordato che Luigi Di Maio è quel leader politico che in 18 mesi di governo ci ha consentito di portare a casa risultati inimmaginabili soltanto fino a qualche anno fa. Per usare una metafora calcistica, Luigi è il centravanti che ci ha fatto segnare gol importanti come il Decreto dignità, il Reddito di Cittadinanza, lo Spazzacorrotti, i tagli dei vitalizi e dei parlamentari, lo Sblocca-Cantieri, il taglio del cuneo fiscale, l'addio sul superticket sanitario, e tanto altro ancora".

"Dopo tutte le reti messe a segno nelle due esperienze di governo, per quale motivo dovremmo privarci del nostro bomber? Si tratta di vera e propria fantapolitica. Restiamo tutti a fianco a Luigi e andremo avanti con lui. Con buona pace di chi preferisce il retroscenismo sciatto alla buona politica".