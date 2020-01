Dazi: Gadda (Iv), 'Conte e Di Maio rassicurino su difesa vino italiani'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - “Il presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Esteri Di Maio diano rassicurazioni ai produttori italiani che tutti gli sforzi diplomatici necessari sono in corso per scongiurare che il 13 gennaio una nuova ondata di dazi Usa colpisca il vino italiano”. Lo scrive su Facebook la deputata Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in commissione Agricoltura alla Camera.