M5S: Roma (Iene), 'inchiesta firme faticosa, rivelò prima volta mele marce nel movimento'

Palermo, 10 gen. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - La definisce una inchiesta "molto faticosa" che "rivelò per la prima volta l'esistenza di mele marce nel Movimento cinque stelle" e che ci "fa capire che eravamo sulla strada giusta". A parlare con l'Adnkronos è Filippo Roma, l'inviato delle Iene di Italia 1, che fu il primo a denunciare le firme false del M5S di Palermo, una inchiesta sfociata oggi in una sentenza di condanna per 12 imputati su 14. Tra i condannati anche i 5 ormai ex deputati sia nazionali che regionali siciliani del M5S. Gli imputati rispondevano, a vario titolo, di falso e della violazione della legge regionale che ha recepito il testo unico in materia elettorale.

Alla sbarra cinque ormai ex esponenti all'epoca del Movimento 5 Stelle che nel frattempo hanno lasciato la politica: Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino, condannati a un anno e dieci mesi di carcere e i due ex deputati all'Arsa Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, condannati a un anno di reclusione.