Moda: da Cdp 28,5 mln per riqualificazione Palazzo Finanze Scandicci, nuovo hub Ysl

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Cdp investe 28,5 milioni di euro per la riqualificazione urbana del Palazzo delle Finanze di Scandicci, in provincia di Firenze. Alla presenza del sindaco Sandro Fallani, l’ad di Yves Saint Laurent Francesca Bellettini e l'ad di Cdp, Fabrizio Palermo, hanno annunciato oggi la finalizzazione del contratto di locazione a favore di Yves Saint Laurent del complesso immobiliare denominato 'Palazzo delle Finanze', sito a Scandicci, in Via del Parlamento Europeo, di proprietà di Cdp Investimenti Sgr.

L’investimento complessivo relativo alla realizzazione dell’intervento da parte di Cdp è stimato in circa 28,5 milioni di euro. L’immobile, che diventerà l’Atelier Maroquinerie Yves Saint Laurent, è composto da due edifici per una superficie lorda pari a circa 28.700mq, sarà consegnato al brand nel mese di settembre 2022. Fino ad allora, Cdp effettuerà tutte le attività di riqualificazione e riconversione necessarie a rendere il complesso immobiliare adatto all’attività industriale prevista dal marchio.

Il progetto di riqualificazione del “Palazzo delle Finanze” si configura come un intervento di recupero dei fabbricati esistenti finalizzato all’insediamento delle nuove destinazioni d’uso produttive ed annessi uffici, attraverso la valorizzazione e il riutilizzo degli elementi architettonici esistenti, nonché la completa riqualificazione dell’area esterna al complesso.