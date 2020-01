Migranti: Alarm phone, '41 persone chiedono aiuto, non lasciamole annegare'**

Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio ci hanno chiamati 41 persone in fuga dalla #Libia, tra cui molti bambini, su una barca in pericolo in zona #SAR maltese. Abbiamo chiesto soccorso alle autorità di #Malta! Le condizioni meteo stanno peggiorando e la notte è in arrivo. Non lasciateli annegare!". E' la denuncia di Alarm phone su Twitter. "Le persone a bordo chiedono disperatamente aiuto. Stanno imbarcando acqua e sono alla deriva da ore. "Il mare è così grande e questa barca è troppo piccola. Abbiamo paura di morire", hanno detto. Non possono passare la notte in mare. #Malta deve soccorerle immediatamente".