Riforme: 4 Fi si sfilano, dubbi nel Pd, in bilico firme per referendum/Adnkronos (2)

(Adnkronos) - I senatore azzurri che hanno ritirato la firma sono Massimo Mallegni, Franco Dal Mas, Laura Stabile e Barbara Masini. Tutti hanno aderito all'associazione 'Voce Libera' di Mara Carfagna, ma, a quanto si apprende, ci sarebbero altri parlamentari azzurri, non 'carfagnani', tentati dal 'riprendersi' le rispettive firme. Si parla di 3-4 senatori in bilico. "Non ci vogliamo prestare a un giochino di palazzo", avvertono Mallegni, Dal Mas, Stabile e Masini.

Spiega Mallegni: "'Sto andando a ritirare la mia firma. Bisogna andare al voto subito, ma con 300 poltrone in meno. Oggi abbiamo preso una decisione importante, impedire a qualcuno di farsi prendere dalla tentazione di andare a votare senza ridurre prima il numero dei parlamentari". Tuttavia, le voci parlano di una mossa mirata a non destabilizzare la legislatura: il blocco del taglio dei parlamentari, in caso di referendum, potrebbe indurre al voto anticipato in modo da eleggere il Parlamento con i numeri attuali, pre-taglio.

Intanto dalla Fondazione Einaudi che si è fatta promotrice della raccolta firme, arriva un duro j'accuse: "La Fondazione Luigi Einaudi non si occupa delle manovre di palazzo. Esse qualificano chi le fa, che se ne assume per intero la responsabilità politica, giuridica e morale. A questo punto tutto è aperto. Attendiamo di sapere in queste ore se altri parlamentari vorranno aggiungere la loro firma a quelle in essere al fine di consentire agli italiani di esprimersi su un così fondamentale stravolgimento della nostra Costituzione". Comunque se il tentativo dei senatori dovesse naufragare, il referendum potrebbe comunque tenersi. Domani i Radicali hanno annunciato che depositeranno alle 10 e 30 in Cassazione le firme, raccolte da loro, per il quesito sul taglio del numero dei parlamentari.